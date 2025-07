Paolo Pessina nominato vicepresidente Conftrasporto, il testimone passa ancora a Genova

Cambio al vertice in casa Conftrasporto-Confcommercio: il genovese Paolo Pessina è il nuovo vicepresidente dell’associazione che rappresenta il mondo dei trasporti e della logistica. Subentra a Gian Enzo Duci, anche lui genovese, in un passaggio di consegne che conferma il peso di Genova nel panorama nazionale del settore.

Nomina – L’incarico è stato ufficializzato oggi. Paolo Pessina, già presidente della Federazione nazionale degli agenti e mediatori marittimi (Federagenti) ed ex presidente di Assagenti Genova, assume dunque un nuovo ruolo apicale in una fase cruciale per il comparto dei trasporti e della logistica, comparto che vive una stagione di profondi cambiamenti e di nuove sfide.

Obiettivo – “È per me motivo di grande orgoglio assumere questa carica – ha dichiarato Pessina – in un momento in cui il coordinamento fra le varie componenti del mercato della logistica e del trasporto è diventato determinante e strategico per assicurare la competitività del sistema Paese”.

Transizione – Con questa nomina, Conftrasporto conferma la volontà di dare continuità a una visione in cui il settore marittimo, portuale e logistico rimane centrale nella strategia per rafforzare l’economia italiana, puntando sull’intermodalità e sulla sinergia tra le diverse categorie del comparto.

Genova – Ancora una volta è il capoluogo ligure a esprimere figure di riferimento a livello nazionale: dopo Gian Enzo Duci, anche Pessina conferma il radicamento e la competenza della città in questo settore.

