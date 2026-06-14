Pallanuoto, sfuma il sogno europeo della Pro Recco: il Barceloneta conquista la Champions League

Si ferma a un passo dal dodicesimo titolo europeo la corsa della Pro Recco, sconfitta 17-16 dal Barceloneta nella finale di Champions League disputata a Malta (foto European Aquatics). Una sfida spettacolare, caratterizzata da ritmi altissimi, continui capovolgimenti di fronte e ben 33 reti complessive, che ha premiato la maggiore lucidità degli spagnoli nel quarto conclusivo.

Il Barceloneta conquista così la seconda Champions League della propria storia, mentre ai liguri resta il rammarico per una gara giocata alla pari e condotta a lungo, anche con tre reti di vantaggio. Decisivo il break costruito dagli spagnoli nell'ultima frazione, quando dal 14-14 hanno allungato fino al 17-15. Inutile, nel finale, la rete di Iocchi Gratta che ha riaperto il match a 70 secondi dalla sirena.

L'avvio sorride al Barceloneta, che si porta subito sul 2-0 grazie a Munarriz e Gomila. La Pro Recco reagisce con carattere e sfrutta al meglio le superiorità numeriche: Fondelli e Granados riportano il punteggio in equilibrio, mentre Di Fulvio firma il primo vantaggio biancoceleste. Il primo quarto è un continuo botta e risposta e si chiude sul 6-6.

Nel secondo periodo la squadra di Sandro Sukno sembra prendere il controllo dell'incontro. Presciutti e Di Fulvio spingono la Pro Recco sul +2, mentre Granados porta addirittura i liguri sul massimo vantaggio della serata. Il Barceloneta, però, resta agganciato alla partita e riduce progressivamente il divario fino all'11-12 con cui si va all'intervallo lungo.

Al rientro in vasca gli spagnoli trovano il pareggio e provano il sorpasso, ma un protagonista assoluto tiene in piedi la Pro Recco: Gianmarco Nicosia. Il portiere biancoceleste neutralizza due rigori, prima a Munarriz e poi a Sanahuja, mantenendo vive le speranze della sua squadra. Condemi e Cassia rispondono ai tentativi di fuga avversari e dopo tre tempi il punteggio resta in perfetto equilibrio sul 14-14.

L'ultima frazione è quella decisiva. Biel Lara colpisce due volte e trascina il Barceloneta sul doppio vantaggio. Condemi accorcia le distanze, ma Burian ristabilisce il +2 per gli spagnoli. A poco più di un minuto dalla conclusione Iocchi Gratta firma il 17-16 che riaccende le speranze della Pro Recco, senza però completare la rimonta. L'ultima superiorità numerica non produce il tiro decisivo e il Barceloneta può festeggiare il trionfo continentale.

Tra i migliori marcatori della Pro Recco spiccano Iocchi Gratta e Condemi, entrambi autori di tre reti, mentre Fondelli, Granados, Presciutti, Di Fulvio e Cassia chiudono con due gol ciascuno. Sul fronte spagnolo decisivi Burian e Biel Lara, autori di tre centri a testa.

Nel dopo gara il presidente Maurizio Felugo ha riconosciuto i meriti degli avversari, sottolineando comunque il percorso della squadra: «Congratulazioni al Barceloneta, ha disputato una grande finale come l'abbiamo fatta noi. Abbiamo giocato due partite di altissimo livello qui a Malta. Dobbiamo accettare la sconfitta e pensare alle finali Scudetto. Per molti ragazzi era la prima Final Four e questa esperienza sarà importante per il futuro».

Sulla stessa linea l'allenatore Sandro Sukno: «Complimenti al Barceloneta, ha meritato di vincere. Sono stati compatti e molto efficaci in attacco. Con le nuove regole il numero di gol è aumentato e diventa fondamentale interrompere le serie positive degli avversari. Dobbiamo crescere ancora, ma ora teniamo la testa alta e concentriamoci sulle finali Scudetto».

Per la Pro Recco resta l'amarezza di una finale persa di misura, ma anche la consapevolezza di aver lottato fino all'ultimo possesso in una delle partite più spettacolari della stagione europea.

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