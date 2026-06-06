Pallanuoto, Nervi e Voltri ripartono dai giovani: nuove squadre e piscine rilanciano una tradizione ligure

La pallanuoto torna a respirare nei quartieri storicamente legati a questo sport. A Nervi e Voltri stanno infatti crescendo nuove realtà giovanili che, grazie alla riqualificazione degli impianti e all'impegno di dirigenti, tecnici e famiglie, stanno riportando in acqua decine di bambini e ragazze, rilanciando una tradizione profondamente radicata nella storia sportiva genovese.

Rinascita – A Nervi il rilancio passa dalla piscina Gropallo, affacciata sulla passeggiata Anita Garibaldi. Qui, domenica scorsa, si è svolto un quadrangolare Under 11 con la partecipazione di Camogli, Sturla e due squadre locali. Un evento che ha rappresentato molto più di una semplice giornata di sport.

"Quando ci sono i bambini che giocano c'è speranza", ha sottolineato Andrea Biondi, responsabile del progetto Nervi-Gropallo. Dopo la chiusura della storica piscina del Porticciolo, la pallanuoto nerviese aveva infatti perso il suo punto di riferimento. Oggi il nuovo impianto, riqualificato e adeguato alle esigenze della disciplina, ospita già circa 30 giovani atleti.

Tradizione – A guidare il vivaio c'è anche Sergio Peri, ex pallanuotista della Sportiva Nervi e della Pro Recco. "Abbiamo iniziato quasi per gioco, raccogliendo bambini dai corsi di nuoto. L'obiettivo è far rivivere la pallanuoto che è rimasta nel DNA di Nervi", racconta.

A sostenere il progetto anche l'ex campione olimpico Eraldo Pizzo, che ha partecipato all'iniziativa e contribuito concretamente alla crescita della nuova società.

Voltri – Sul fronte del ponente cittadino, la rinascita passa dalla piscina Mameli. Qui è nato un progetto dedicato principalmente alla pallanuoto femminile, una delle poche realtà specializzate dell'area genovese.

"Con grandi sacrifici stiamo costruendo qualcosa di importante", spiega Tonino Campanini. La squadra, composta da ragazze tra i 14 e i 16 anni, collabora con il Sori e punta ad ampliare progressivamente il proprio settore giovanile.

Futuro – Per entrambi i progetti la priorità è aumentare il numero dei praticanti. "Quando crescono i numeri cresce anche la qualità", osserva Campanini. Una convinzione condivisa da tutto il movimento, che vede nei giovani la chiave per garantire continuità a uno degli sport più rappresentativi della Liguria.

Tra nuove piscine, allenatori storici e tanto entusiasmo, Nervi e Voltri stanno così riportando la pallanuoto al centro della vita sportiva dei loro quartieri.

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