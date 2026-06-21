Pallanuoto, la finale scudetto sarà tra Pro Recco e Brescia che ha eliminato Savona

Sarà Pro Recco – Brescia la finale scudetto di pallanuoto. I biancocelesti battono il Posillipo 6-15, i lombardi chiudono la serie contro il Savona vincendo 10-14 in gara 2. Si comincia giovedì 25 Giugno, a Sori alle ore 20; il giorno seguente, sempre a Sori, alle ore 21, la seconda sfida prima che la battaglia si sposti in casa del Brescia.

Dopo i 33 gol di gara 1, gli attacchi di Pro Recco e Posillipo abbassano la loro produttività nel primo tempo: Milicic dal palo risponde al vantaggio di Fondelli, da posizione 2, poi Mladossich sbaglia il rigore del possibile 1-2. Gol che arriva comunque grazie a Di Fulvio, da posizione 3, per il +1 che chiude il quarto.

Cannella e Cassia portano la Pro Recco sull’1-4 all’inizio del secondo tempo. La controfuga di Mladossich procura un rigore che Granados non sbaglia. Dai cinque metri è freddo anche Renzuto. Il Posillipo rimane in partita con Radovic (3-5). Irving e Pavillard bucano Spinelli prima del cambio campo (3-7) e mandano i biancocelesti sul +4.

Nel terzo tempo la Pro Recco prende il largo, Negri rimpiazza Nicosia tra i pali, il bolide di Cassia non lasca scampo al portiere di casa. Irving in controfuga e Condemi su rigore portano i ragazzi di Sukno in doppia cifra (3-10). Porzio dopo otto minuti di digiuno torna a fare esultare la Scandone, ma prima della sirena Buric da posizione decentrata e Condemi da 2 fissano il punteggio sul 4-12.

Il quarto tempo si apre con il secondo rigore di giornata fallito, questa volta da Cannella. Poco male perché Mladossich in controfuga e Pavillard in superiorità aumentano il divario. Rocchino risponde a Canella (5-15) a tre minuti dalla fine. L’ultima rete del match è di Porzio.

RANIERI IMPIANTISTICA CN POSILLIPO-PRO RECCO WATERPOLO 6-15

RANIERI IMPIANTISTICA CN POSILLIPO: L. Izzo, J. Parrella, N. Nagy, D. Radovic 1, G. Mattiello, E. Aiello, V. Renzuto Iodice 1, N. Cuccovillo, M. Maksimovic, Z. Bertoli, M. Milicic 1, M. Rocchino 1, R. Spinelli, G. Valle, P. Porzio 2. All. Porzio

PRO RECCO WATERPOLO: G. Nicosia, F. Di Fulvio 1, A. Granados Ortega 1, G. Cannella 2, A. Fondelli 1, A. Patchaliev, A. Mladossich 1, L. Pavillard 2, M. Iocchi Gratta, R. Buric 1, F. Condemi 2, M. Irving 2, T. Negri, F. Cassia 2, L. Demarchi. All. Sukno

Arbitri: Colombo e Petronilli

Parziali: 1-2, 2-5, 1-5, 2-3.

Superiorità numeriche: Ranieri Impiantistica C.N. Posillipo 3/9 + un rigore e Pro Recco Waterpolo 4/8 + 4 rigori. In porta Spinelli (P) e Nicosia (R). Negri (R) subentra Nicosia a inizio terzo tempo. Spinelli (P) para rigore a Cannella (R) a 1'18'' del quarto tempo.

Foto allegata (Credit Abby Bonello)

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