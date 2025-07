Pallanuoto, 2° posto allo "Scandone" di Napoli per Master Bogliasco

Un secondo posto che se non profuma di vittoria poco ci manca per la squadra del Master Bogliasco di pallanuoto, in cui milita anche il "nostro" Paolo Zerbini, ai campionati categoria disputati nella leggendaria piscina "Scandone" di Napoli. Con una squadra dall'età media di 76 anni e contro un avversario - Roma - visto con occhi non certo poco benevoli dall'organizzazione, il risultato finale di 10-3 non pesa come una sconfitta e il secondo gradino del podio rappresenta un grande successo.

Ai campionati Master di Napoli - dove erano presenti ben 70 formazioni dagli over 35 sino agli over 70 - in vasca sono scesi molti atleti genovesi, due squadre sono arrivate addirittura da Camogli. Nessuno ha preso sottogamba l'impegno e l'agonismo è stato elevato, anche se nel tempo libero non sono mancati i classici tour nei luoghi cult partenopei, come l'omaggio a Maradona e alle prelibatezze locali.

Nella foto: Carlo Casaleggio, Paolo Zerbini, Dado Tomati.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.