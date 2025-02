Padre Mauro, targa al S. Martino: dopo l'appello di Portento a Telenord, consiglio regionale accoglie proposta di Balleari

Un atto di riconoscimento per un uomo che ha dedicato la sua vita al conforto dei malati e delle loro famiglie. Dopo l'appello di Orlando Portento a Telenord (guarda qui) il presidente Stefano Balleari ha proposto una targa in memoria di Padre Mauro Brezzo, storico cappellano dell'ospedale San Martino di Genova, scomparso lo scorso 29 gennaio. Un'iniziativa che vuole rendere omaggio alla figura esemplare di sacerdote, ma anche testimoniare il suo impegno umano e spirituale.

Impegno - La proposta del presidente Balleari è stata accolta con favore dall'Assemblea legislativa della Regione Liguria, che ha sottoscritto un ordine del giorno unitario. Con questo gesto, la Regione ha chiesto alla giunta di attivarsi per apporre una targa all'interno della struttura ospedaliera in onore di Padre Mauro Brezzo. "Un atto di testimonianza del suo impegno e della sua dedizione al prossimo", ha sottolineato Piana. La proposta si inserisce nella volontà di mantenere viva la memoria di un uomo che ha fatto della vicinanza ai malati la sua missione.

Figura - Padre Mauro Brezzo ha ricoperto per molti anni il ruolo di cappellano all'ospedale San Martino, guadagnandosi l'affetto e il rispetto di pazienti e famiglie. La sua vita, trascorsa tra preghiera e sostegno spirituale, è stata segnata da un impegno costante e disinteressato. Come ricordato da chi l'ha conosciuto, Padre Mauro è stato sempre al fianco di chi soffriva, offrendo conforto a chi si trovava in difficoltà.

Commento di Balleari - Per il presidente Balleari si tratta di "un atto doveroso e giusto, in ricordo del suo operato, affinché le sua figura possa riecheggiare a perenne memoria in quei luoghi in cui ha dato tutto se stesso per alleviare le sofferenze. Nei tanti anni in cui ha operato all’interno del nosocomio genovese, Padre Mauro non solo è stato vicino agli ammalati, cercando di alleviarne la sofferenza o il senso di solitudine e depressione, ma si è speso anche per coloro che in qualche modo erano coinvolti da questi stati d’animo, come i famigliari e gli operatori sanitari stessi. Nello svolgimento del suo servizio ha dimostrato un’attenzione alle esigenze dei malati e un’assistenza, al prossimo in generale, che andava ben oltre il supporto esclusivamente religioso; ed è proprio per questo che tante persone, anche non credenti, hanno trovato in lui una persona capace di offrire comprensione e conforto oltre che una guida capace di offrire un consiglio e un aiuto nel momento del bisogno. "Un atto che - conclude Balleari - ora passerà all'attenzione della Dirigenza dell’ospedale San Martino di Genova, che comuque ha accolto favorevolmente la proposta".

Commento di Alessio Piana - “La Lega ha sottoscritto l’ordine del giorno unitario con il quale l’Assemblea legislativa della Regione Liguria ha chiesto alla giunta regionale di attivarsi, di concerto con i vertici del San Martino, affinché all’interno della struttura sanitaria venga apposta una targa in memoria di Padre Mauro Brezzo, storico cappellano dell’ospedale genovese e figura esemplare di uomo di Chiesa. Si tratta di un atto a testimonianza del suo impegno e della sua dedizione al prossimo, sia dal punto di vista umano che spirituale. Tutti noi ricordiamo e piangiamo Padre Mauro, scomparso a Genova all’età di 86 anni lo scorso 29 gennaio. Ha trascorso una vita nell’assistenza e nel conforto di pazienti e loro famigliari guadagnandosi la gratitudine di tutti. Personalmente, sono onorato di averlo conosciuto”. Così il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana (Lega).

