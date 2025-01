Padre Mauro, Orlando Portento a Telenord: "Subito una targa per questo grande uomo"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Lancio un appello attraverso attraverso Telenord: vorrei che fosse subito dedicata una targa a padre Mauro, scomparso l'altro giorno dopo una vita intera dedicata a stare vicino alle persone che soffrono. Io fui il primo a portare in tv un sacerdote a parlare di calcio e lui si rivelò un grande personaggio: era un genoano viscerale, ma rispettato anche dai sampdoriani come me. Un grande uomo, padre Mauro. Spero che il Genoa o le istituzioni si facciano carico di questa richiesta".

Orlando Portento, autore, attore, conduttore, comico ("quello no, grazie, c'è già Beppe Grillo", dice sornione), istrionico volto della tv ha accettato volentieri l'invito di Telenord a venire in studio con Beppe Nuti a parlare di padre Mauro Brezzo, per tutti semplicemente Mauro, storico cappellano dell'ospedale San Martino e appassionato tifoso genoano. Nativo di Badalucco, da molti anni era il punto di riferimento religioso all'interno della grande struttura sanitaria. Non era infrequente vederlo indossare, sul saio, la sciarpa del Genoa che per lui era una seconda fede.

Portento ebbe l'intuizione nei primi anni novanta di portare padre Mauro in tv, anche a Telenord, a parlare di calcio in una trasmissione cult. Nella lunga chiacchierata durante TGN calcio dell'ora di pranzo (che pubblichiamo interamente a parte sul sito), Orlando Portento (tifoso della Sampdoria e in gioventù calciatore di grande talento) si è commosso ricordando l'amico sacerdote nonché compagno di molte trasmissioni.

Poi, l'appello a ricordare padre Mauro con una targa o magari anche qualcosa di più. Telenord rilancia volentieri questa idea e si farà portavoce presso le istituzioni cittadine e calcistiche affinché questo possa avvenire il prima possibile.

