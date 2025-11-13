P.A., ministro Zangrillo: colmare divario stipendi tra dicasteri ed enti locali

"Trovo veramente ingiustificato il ritardo, lo spread che negli ultimi 20 anni si è verificato tra le medie retributive dei dipendenti dei ministeri centrali e quelle degli enti territoriali". Lo ha detto il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, intervenendo all'assemblea dell'Anci in corso a Bologna, spiegando che la differenza è di circa "4.600 euro e dobbiamo ridurre questa distanza".

"Per questo ho chiesto al ministro Giorgetti di aiutarmi nel cercare di avviare questo percorso di riduzione della distanza tra queste due medie retributive", ha aggiunto Zangrillo, sottolineando la necessità di riportare equilibrio all'interno della pubblica amministrazione.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.