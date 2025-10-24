Ottobre Rosa: il mese della prevenzione al femminile
di Maurizio Michieli
Un dialogo per sensibilizzare sull’importanza dei controlli regolari e sull’impegno delle istituzioni sanitarie nella lotta contro i tumori femminili
Un appuntamento dedicato alla salute delle donne e all’importanza della prevenzione oncologica, al centro delle iniziative promosse in occasione di Ottobre Rosa.
In studio con Maurizio Michieli, Paolo Sala, presidente della LILT Genova, e Francesca Poggio, oncologa del Policlinico San Martino.
Un dialogo per sensibilizzare sull’importanza dei controlli regolari e sull’impegno delle istituzioni sanitarie nella lotta contro i tumori femminili.
