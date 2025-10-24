Salute

Ottobre Rosa: il mese della prevenzione al femminile

di Maurizio Michieli

Un dialogo per sensibilizzare sull’importanza dei controlli regolari e sull’impegno delle istituzioni sanitarie nella lotta contro i tumori femminili

Un appuntamento dedicato alla salute delle donne e all’importanza della prevenzione oncologica, al centro delle iniziative promosse in occasione di Ottobre Rosa.

 

In studio con Maurizio Michieli, Paolo Sala, presidente della LILT Genova, e Francesca Poggio, oncologa del Policlinico San Martino.

 

