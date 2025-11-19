Ottobre 2025, Terna: rinnovabili al 39% dei consumi. Crolla l’idroelettrico, vola il fotovoltaico

Secondo il rapporto mensile di Terna, a ottobre 2025 il 39% dei consumi elettrici italiani è stato coperto da fonti rinnovabili. Una quota in calo rispetto al 41,2% dello scorso anno, a causa del forte crollo dell’idroelettrico, che ha prodotto 2.578 GWh in meno (-48%) rispetto a ottobre 2024, complice il livello più basso degli invasi.

A compensare il calo sono state le altre fonti verdi, tutte in crescita. Il fotovoltaico ha toccato 3.322 GWh, con un +48,7%, spinto sia da condizioni meteo favorevoli sia dai nuovi impianti installati. L’eolico è salito a 2.327 GWh (+70%), mentre la geotermia ha mostrato un lieve incremento.

Nel complesso, nei primi dieci mesi del 2025 le rinnovabili hanno coperto il 42,4% del fabbisogno nazionale, mentre il fotovoltaico ha superato definitivamente l’idroelettrico come prima fonte pulita del Paese. Da gennaio a ottobre sono stati installati 5.400 MW di nuova capacità verde, di cui 4.813 MW fotovoltaici, portando il totale a 55.354 MW.

In forte crescita anche gli accumuli energetici: a fine ottobre la capacità nazionale ha raggiunto 17.610 MWh (+46,6%), con 7.192 MW di potenza e oltre 860 mila sistemi installati.

