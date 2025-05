Ostriche protagoniste a La Spezia: torna l'Oyster Fest con produttori da tutta Italia

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Torna a La Spezia l'Italian Oyster Fest, il festival italiano dedicato alle ostriche e alla loto filiera produttiva. Il 16, 17 e 18 maggio 2025 si svolgerà a La Spezia lungo la passeggiata Morin la terza edizione dell'evento. Sostenibilità, gusto e accessibilità sono le parole chiave dell'evento che propone tanti appuntamenti per approfondire, conoscere e degustare con consapevolezza.

La manifestazione porta a Spezia aziende produttrici da tutta Italia: oltre alla Liguria, sono rappresentate le produzioni provenienti da Sardegna, Puglia, Emilia-Romagna e Veneto.

L'evento è organizzato dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria insieme a Gal Fish Liguria, Legacoop Liguria e cooperativa Mitilicoltori spezzini.

Continuità - "È un contesto molto ben strutturato che era già partito bene alla prima edizione - dichiara Alessandro Piana, Vice presidente della Regione e assessore all'Agricoltura - ha saputo crescere nel corso di questi anni coinvolgendo tutta una serie di partner, ma soprattutto allargando i propri orizzonti non soltanto a livello nazionale ma anche a livello europeo. Siamo andati a individuare quelle che sono le aree migliori per i muscoli di Spezia, le vongole, le ostriche - aggiunge il Vice presidente - quindi è un lavoro che parte molto da lontano e che oggi sta dando degli ottimi frutti. Credo che le novità stiano un po' sulla realizzazione di questi importanti progetti."

La manifestazione prevede la collaborazione di tutte le associazioni di rappresentanza del settore, oltre a Legacoop, Confcooperative, Coldiretti e AMA. Soggetto attuatore Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria e il Main Sponsor dell'iniziativa Conad Nord

Ovest.

Vetrina - "Un appuntamento molto atteso, una manifestazione consolidata e un interesse crescente - sottolinea Alessio Piana, Consigliere delegato allo Sviluppo Economico della Regione - non soltanto per la manifestazione, ma proprio per il prodotto e per il comparto economico produttivo che si è sviluppato grazie alla lungimiranza e alla capacità di sviluppare la produzione delle ostriche nel Golfo di La Spezia.

Questo è uno degli aspetti su cui Regione Liguria vuole investire, vuole accompagnare questa crescita, questo nuovo canale commerciale che riteniamo possa sicuramente rappresentare un'opportunità per gli operatori del territorio."

"Oyster Fest non è soltanto un laboratorio culinario - aggiunge l'assessore allo Sviluppo Economico del Comune di La Spezia, Patrizia Saccone - è una vera e propria vetrina in cui altre regioni scoprono le nostre ostriche e anche in questo caso ci posizioniamo come una città d'eccellenza.

Sicuramente la fortuna in Italia è di avere una biodiversità, questo accade già con i formaggi e con altri prodotti, ma anche con le ostriche.

Le ostriche di La Spezia sono diverse da quelle sarde, sono diverse da quelle delle altre regioni, ma sono soprattutto diverse dalle nostre cugine francesi, pensate che quel verde che i francesi ottengono inserendo un'alga a un certo punto della crescita dell'ostrica noi lo otteniamo naturalmente."

Il programma - L'inaugurazione si terrà venerdì 16 maggio alle ore 17 e la manifestazione prevede stand dedicati agli ostricoltori provenienti da tutta Italia con possibilità di degustazione anche in abbinamento ai vini DOCG italiani proposti dai produttori, oltre a momenti di approfondimento grazie al ricco programma dell'Arena Oyster Show.

Costi degustazione: ostrica 3 euro e vino 3 euro.

Chi partecipa - Ostricari Algheresi - Calik, Compagnia Ostricola Mediterranea Scarl, Mamer - le Ostriche di Olbia, Moromar Il Faro, Orto di Mare by Aquatec, Cooperativa pescatori Tortoli, Ostra Bora, Consorzio Coo.ve Pescatori del Polesine o.p. Scarl, La Perla del Delta, Cooperativa

Mitilicoltori Spezzini, Diomedea - Ostrica di Mare cooperativa Varano la Fenice, san Michele -

The White Oyster, I.Wai Food, Essentiae, La Mignon - Società Cooperativa Gorino, Essentiae, Mitili e Mitili, Barbarasa Gin, Associazione Tuttifrutti, Luna Blu - Itinerario dei Gusti. La Cantina: Consorzio per la tutela dei vini DOP e IGP Colli di Luni, Cinque Terre e Colline di Levanto e Liguria di Levante.

