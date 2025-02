Ospedale Felettino, botta e risposta Pd-Giampedrone: "Mancanza di rispetto", "Ennesima polemica insensata"

Il cronoprogramma per la costruzione dell'ospedale Felettino alla Spezia contrappone il Pd e la giunta regionale. Attacca il segretario ligure e consigliere regionale del Partito Democratico Davide Natale in una nota: "È un'incredibile mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini il fatto che l'assessore regionale Giacomo Giampedrone con delega alla costruzione dei nuovi ospedali in Liguria e il 'non' commissario Fabrizio Cardone abbiano deciso che la sede più opportuna per parlare per la prima volta del cronoprogramma del nuovo ospedale Felettino alla Spezia fosse una riunione del Rotary".

"Di fronte all'attesa di una provincia di oltre duecentomila abitanti che chiedono risposte, prima di informare il Consiglio regionale ligure o il Consiglio comunale del capoluogo si è scelto di relazionare un'associazione privata - attacca Natale -. Abbiamo davvero finito le parole per definire l'atteggiamento del centrodestra in questa Regione".

"Il 17 gennaio la direzione generale dell'area salute di Regione Liguria, rispondendo a una mia richiesta di accesso agli atti, aveva fatto sapere che la stazione appaltante non aveva ancora un cronoprogramma dei lavori in mano - ricorda l'esponente dem -. Questo mentre il Codice degli appalti prevede che il progetto esecutivo sia sempre corredato dalla scansione temporale dei lavori. Sono passate oltre due settimane da allora e ancora attendiamo un gesto di trasparenza e condivisione da parte della Giunta Bucci e dei suoi consulenti, che giustamente ritengono il primo passaggio vada fatto a un aperitivo. Davvero incredibile. Per rompere questo muro di gomma ho già depositato un nuovo accesso agli atti per avere copia del cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, come prevede la norma".

Pronta la replica dell'assessore Giacomo Giampedrone: "Considerato il lauto compenso da consigliere regionale, credo che Davide Natale abbia almeno il dovere di guardare le carte dell'appalto e il suo contratto, cosa che dimostra di non aver mai fatto. In questo modo eviterebbe brutte figure, come ha già accaduto prima dell'apertura del cantiere. Evidentemente pensava che quell'appalto non sarebbe mai partito e oggi persevera, con una polemica del tutto insensata e senza fondamento. Come hanno dimostrato alle ultime elezioni regionali, gli spezzini conoscono bene il mio rispetto e impegno per il territorio e, con la nuova delega all'edilizia ospedaliera assunta da circa tre mesi, anche per la realizzazione del nuovo ospedale, atteso da decenni dalla comunità".

"Capiamo che la verità faccia male all'opposizione - prosegue Giampedrone - ma è sotto gli occhi di tutti che dal giorno dell'insediamento della giunta Bucci questa amministrazione abbia rispettato gli step che erano previsti, con il via libera del Rina Check al progetto, la consegna delle aree e l'avvio del cantiere che è già entrato nella fase di scavo vero e proprio, con le attività di sbancamento indispensabili per procedere con il piano di posa delle fondazioni e il getto del 'magrone' in cemento. A volte viene il dubbio che il Pd preferirebbe non veder realizzato l'ospedale pur di attaccare la maggioranza… ma in fondo siamo certi che non sia così".









