Ospedale Evangelico verso il riconoscimento pubblico. Sanna (PD): "Passaggio fondamentale per Ponente e Valle Stura"

L’ospedale Evangelico potrebbe presto avviare il percorso per diventare un ente pubblico. La Giunta regionale ha accolto l’ordine del giorno presentato dal capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Armando Sanna, impegnandosi a valutare l’iter non appena riceverà la richiesta ufficiale dalla struttura sanitaria.

"Come è stato fatto per il Galliera, anche l’Evangelico merita questo riconoscimento", ha commentato Sanna. "Consentirebbe l’accesso ai fondi sanitari nazionali e regionali, garantendo la piena integrazione con il sistema sanitario ligure e valorizzando il ruolo essenziale che l’ospedale svolge ogni giorno, soprattutto nel Ponente genovese e nella Valle Stura".

Sanna ha evidenziato come l’attuale incertezza giuridica stia creando instabilità, con effetti negativi sull’erogazione dei livelli essenziali di assistenza. "L’Evangelico ha continuato a garantire i servizi nonostante le difficoltà, ma è urgente dare risposte chiare".

L’ordine del giorno approvato in Regione rappresenta il primo passo verso un possibile cambiamento di status, atteso da tempo. "Lavoreremo affinché l’iter venga avviato quanto prima", ha concluso il capogruppo dem.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.