Ospedale Albenga, assessore Nicolò: "La struttura è un gioiello, Regione Liguria la valorizzerà al massimo"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Massimo Nicolò, assessore regionale alla Sanità, fa il punto sul settore in margine alla visita all'ospedale di Albenga

Nuovi medici - "Ieri abbiamo firmato. O meglio, venti medici di medicina generale, giovani entrati come corsisti, hanno firmato il nuovo contratto dei medici di medicina generale, che prevede l’ingresso nella nuova veste di ruolo unico e di assistenza primaria. Questo vuol dire che entreranno a popolare le case di comunità. Quelle per cui le case di comunità sono nate. Quindi non potranno più dirci che sono scatole vuote. A parte che non lo sono mai state: ci sono gli specialisti ambulatoriali, gli infermieri di comunità, di famiglia, ci sono tanti servizi. Dal primo settembre, inizieranno a fare ore all’interno delle case di comunità, che sono punti ad accesso diretto dove i cittadini potranno ricevere assistenza di bassa complessità. Questo potrà anche aiutare a decongestionare i pronto soccorso, dove oggi si vedono troppo spesso codici bianchi e verdi che non dovrebbero essere lì.”

Gioiello - “L’ospedale di Albenga è un gioiello. La Regione Liguria ne è consapevole e ha tutte le intenzioni di implementare tutto ciò che vi è presente. Il direttore generale Michele Orlando mi ha esposto il programma che ha in mente, che noi appoggiamo pienamente: l’acquisto di grandi macchine come TAC, risonanze, e anche attrezzature per la ginnastica strumentale nella specialistica ambulatoriale. C’è la volontà di valorizzare al massimo questo ospedale. Noi ci crediamo, la direzione della ASL2 ci crede. I cittadini di Albenga possono e devono dormire sonni tranquilli. Abbiamo mantenuto aperto per i mesi estivi il punto di primo intervento, anche notturno, con uno sforzo importante. Non abbiamo preclusioni. È chiaro che dobbiamo trovare i medici, ma il dottor Orlando con la dottoressa Rebagliati stanno facendo di tutto e hanno trovato il modo per rendere possibile questo percorso. Siamo presenti. Ero qui qualche settimana fa per inaugurare la Casa della Comunità di Albenga, e sono di nuovo qui oggi. Spero che sia un segno della presenza concreta della Regione Liguria".

Commento di Sara Foscolo (Lega) - "Durante la visita dell’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò al Santa Misericordia e Santa Corona è emerso che l’apertura H24 del PPI di Albenga non comporterà la sottrazione di risorse umane dall’ospedale di Pietra Ligure. In tal senso, ricordo che nei giorni scorsi ho depositato un’interrogazione in Regione Liguria per conoscere i dettagli dell’operazione. Infatti, è importante che il PPI di Albenga sia aperto H24, ma senza portare via risorse umane al Santa Corona di Pietra Ligure. L’assessore Nicolò oggi ha ribadito il potenziamento del Santa Maria di Misericordia di Albenga, tra le altre cose con l’acquisto di nuove apparecchiature e l’arrivo di medici di Medicina generale dal prossimo settembre nella Casa di comunità. Inoltre, negli ambulatori di via Trieste è in programma una grossa riorganizzazione che porterà il consultorio, i pediatri di libera scelta e la Neuropsichiatria infantile in un’unica sede, per dare un servizio completo alla fascia di età 0-18 anni. Tanti investimenti sono previsti anche sul Santa Corona, fondamentale DEA di II livello per tutto il Ponente ligure”. Così in una nota il capogruppo regionale della Lega Sara Foscolo.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.