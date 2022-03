Oscar, "Luca" non ce l'ha fatta, ma il regista genovese Casarosa ringrazia tutti

di Redazione

"Siete voi i vincitori nel mio cuore" ha detto a quelli che lo hanno aiutato a realizzare la sua opera. La statuetta come miglior film di animazione è andata a "Encanto"

"Siete voi i vincitori nel mio cuore" Enrico Casarosa ha commentato così su Twitter il mancato successo nella notte degli Oscar per il suo "Luca", il fim di animazione ambientato in Liguria. Il premio come miglior film di animazione è andato ad un'altra produzione Disney, Encanto, ambientato in Colombia. Ma l'artista genovese ha voluto ringraziare lo stesso tutti quelli che lo hanno aiutato a realizzare la sua opera.

"Luca" si gode comunque gli apprezzamenti di pubblico e critica: è infatti il film più visto in streamingdel 2021. Un successo che ha indotto Disney Pixar a produrre anche un sequel, il corto "Ciao Alberto", disponibile su Disney+.