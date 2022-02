Il genovese Enrico Casarosa candidato all'Oscar per il film Disney "Luca"

di Marco Innocenti

Ci sarà anche un po' di Liguria alla prossima cerimonia degli Oscar: a ricevere la prestigiosa nomination da parte dell'Academy, è stato infatti il lungometraggio Disney "Luca", creato dal regista genovese Enrico Casarosa che ha portato sul grande schermo le sue vacanze d'infanzia nella riviera di levante, raccontando l'amicizia fra due ragazzi che in realtà sono due mostri marini, alla scoperta del mondo degli esseri umani da cui sono incuriositi ed attratti.

Casarosa, nato a Genova ma volato negli Stati Uniti appena ventenne per inseguire il suo sogno nel mondo del cinema d'animazione, aveva già sfiorato la statuetta con il cortometraggio "La luna" dieci anni fa e ora torna a correre per l'Oscar, nella cerimonia che andrà in scena il prossimo 27 marzo a Los Angeles.

"Che onore essere nominato dall'Academy - ha scritto Casarosa su Twitter - Voglio per questo congratularmi con il nostro fantastico gruppo. E' uno splendido riconoscimento da parte dei nostri colleghi per il duro lavoro che abbiamo messo in questo film, specialmente considerando le difficcoltà a cui siamo andati incontro durante le riprese".