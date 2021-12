Orientamenti Genova, il primo giorno termina con 5 mila visitatori

di Alessandro Bacci

Un flusso che ha esaurito la massima capienza consentita con le norme anticovid. Oltre 41 mila persone in collegamento

Cinquemila presenze alla prima giornata di Orientamenti 2021 ai Magazzini del Cotone: un flusso che ha esaurito la massima capienza consentita con le norme anticovid. Gli eventi virtuali hanno avuto 41715 visitatori on line.

"Cinquemila presenze fisiche e oltre 41mila in collegamento, per un totale di 46.715 visitatori a questa prima giornata, sono un grande segnale di react - commenta Ilaria Cavo, assessore all'Istruzione di Regione Liguria - Questi numeri confermano che questa formula mista, se pur con le limitazioni dovute alle norme anti covid, funziona".

"Il salone Orientamenti è il massimo appuntamento in Italia in cui formazione e lavoro si prospettano alle nuove generazioni - ha sottolineato l'assessore regionale al Lavoro Gianni Berrino - L'obiettivo è fare in modo che i nostri giovani abbiano le idee più chiare in merito ai propri sbocchi professionali".