Salone Orientamenti 2021 al via: fino al 18 novembre ai Magazzini del Cotone

di Marco Innocenti

L'inaugurazione ufficiale alla presenza dei ministri Bianchi e Orlando. Nel pomeriggio la visita della ministra Messa

Pronta al via la 26esima edizione del Salone Orientamenti che, dopo la parentesi dello scorso anno, torna in presenza. A "tagliare il nastro" dell'edizione 2021 sarà il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi, ospite dell'evento inaugurale in programma oggi, martedì, alle ore 10 nella sala Maestrale dei Magazzini del Cotone del Porto Antico. Collegato in remoto anche il ministro del lavoro Andrea Orlando. A fare gli onori di casa ci saranno poi il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco di Genova Marco Bucci e l'assessore regionale alla formazione Ilaria Cavo.

Il tema di quest'edizione, che si svolgerà fra il 16 e il 18 novembre, è ben riassunto nella parola chiave, scelta quest'anno: react, cioé reagire, anche grazie alle testimonianze dirette dei tanti protagonisti che, nel corso della manifestazione, proveranno a trasmettere le loro storie (di reazione, appunto, alle difficoltà) ai giovani che affolleranno il salone in queste tre giornate.

Nel corso della prima giornata, ci sarà anche la visita del ministro dell'università e della ricerca Maria Cristina Messa che prima visiterà la collina degli Erzelli e poi, nel pomeriggio, si recherà ai Magazzini del Cotone.