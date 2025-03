Orgoglio Genova incontra Piciocchi. Bucci attacca l'opposizione: "Sono un'armata brancaleone, si sveglino"

Per chi ha poco tempo

1️⃣ Piciocchi ha incontrato Orgoglio Genova e ha difeso la propria autonomia politica

2️⃣ Bucci ha respinto le accuse di influenzare la candidatura di Piciocchi

3️⃣ Possibile creazione di una terza lista civica a sostegno di Piciocchi

La notizia nel dettaglio

Il candidato sindaco di centrodestra Pietro Piciocchi ha partecipato ieri sera a un incontro con Orgoglio Genova alla Terrazza Bonsai. Presenti anche il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e Giovanni Boitano, capogruppo di Orgoglio Liguria in Consiglio regionale. Durante l'incontro, molto partecipato, Piciocchi ha respinto le accuse di essere politicamente "eterodiretto" da Bucci, mentre il governatore ha criticato le polemiche sollevate dal centrosinistra.

Sostegno di Bucci – Piciocchi ha chiarito di non sentirsi offuscato dalla presenza di Bucci in campagna elettorale: "Non mi sento certo messo in ombra dall'attivismo di Marco Bucci. Il presidente ha lavorato con me per anni, sostiene la mia candidatura con lealtà e mi stupirei del contrario". Ha sottolineato il buon rapporto con Bucci, pur riconoscendo le differenze tra i due: "Abbiamo spesso discusso, ma sono orgoglioso di ciò che abbiamo fatto per Genova".

Lista civica – Piciocchi ha anche parlato della possibilità di una nuova lista civica a suo sostegno: "Stiamo valutando la creazione di una terza lista, direttamente espressione del mio nome, per includere tutte le persone che vogliono impegnarsi per la città. Decideremo presto".

Attacco al centrosinistra – Bucci ha replicato alle critiche dell'opposizione che lo accusa di protagonismo in campagna elettorale: "Mi sembra una polemica fuori dal mondo. Il centrosinistra non sa di cosa parlare. Confondono le scuole in Valpolcevera con lo Skymetro. Devono svegliarsi, studiare, imparare, leggere". Ha inoltre attaccato la proposta del salario minimo da 9 euro per gli appalti in comune: "Non sta né in cielo né in terra".

Replica a Salis – Bucci ha poi citato Silvia Salis, candidata del centrosinistra, parlando di "un'Armata Brancaleone che pensa falsità e stupidaggini, poi le fa dire alla Salis". Ha invitato l'opposizione a un confronto basato su dati concreti: "Spero che ora si mettano a discutere con correttezza".

