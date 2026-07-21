Orero: riaperta nuova cava d'ardesia con l'intervento di una famiglia locale
di Redazione
La soddisfazione dell'assessore regionale Alessio Piana
Le parole dell'assessore allo sviluppo economico di Regione Liguria, Alessio Piana, nel tenere a battesimo l'apertura della nuova cava di ardesia a Orero in Fontanabuona.
Dichiara l'esponente della giunta Bucci: "Un grande momento non solo per l'economia, con una realtà artigianale che torna a vivere, ma anche di richiamo turistico per l'intero territorio".
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Tags:orero ardesia piana
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