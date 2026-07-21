Attualità

Orero: riaperta nuova cava d'ardesia con l'intervento di una famiglia locale

di Redazione

La soddisfazione dell'assessore regionale Alessio Piana

18 - SettimoLink

 

Le parole dell'assessore allo sviluppo economico di Regione Liguria, Alessio Piana, nel tenere a battesimo l'apertura della nuova cava di ardesia a Orero in Fontanabuona. 

 

Dichiara l'esponente della giunta Bucci: "Un grande momento non solo per l'economia, con una realtà artigianale che torna a vivere, ma anche di richiamo turistico per l'intero territorio". 

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orero ardesia piana

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