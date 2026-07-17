Al fondo CVC DIF la quota di maggioranza di EcoEridania

ROMA - Il fondo Cvc Dif acquisirà una partecipazione di maggioranza in Eco Eridania, operatore italiano attivo nella gestione integrata dei rifiuti sanitari. L'operazione ha comportato la cessione indiretta di una partecipazione del 75% in Ecoeridania da parte di iCON Infrastructure Operations (Uk) Limited.

L'investimento sarà effettuato tramite Dif Infrastructure VIII e si prevede che si concluda nel quarto trimestre del 2026, subordinatamente al verificarsi delle consuete condizioni. Nell'ambito dell'operazione, Andrea Giustini, fondatore e ceo di Ecoeridania, aumenterà la sua quota di minoranza nell'azienda.

CVC DIF è stata assistita da Citi e Jefferies in qualità di consulenti finanziari e da Clifford Chance in qualità di consulente legale. iCON Infrastructure Operations (UK) Limited si è avvalsa della consulenza di JP Morgan in qualità di consulente finanziario e di Chiomenti in qualità di consulente legale. Andrea Giustini (Roccaforte S.r.l.) è stata assistita da Lazard in qualità di unico consulente finanziario e da Hogan Lovells Cadwalader in qualità di consulente legale.





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