GNV torna in TV con Federica Pellegrini protagonista del nuovo spot estivo “Il tuo traghetto”

GNV torna on air con la nuova campagna estiva “Il tuo traghetto”, che vede per la prima volta Federica Pellegrini protagonista nel ruolo di Ambassador del brand. Lo spot, ideato e realizzato da Pair, agenzia partner della Compagnia dal 2024 per attività di comunicazione, phygital marketing e content production, racconta il viaggio in mare come parte integrante dell’esperienza di vacanza.

La collaborazione tra GNV e la campionessa olimpica nasce da un rapporto già consolidato: Federica Pellegrini è stata infatti madrina delle tre più recenti navi della Compagnia, GNV Polaris, GNV Orion e GNV Aurora. Un legame fondato sulla condivisione di valori come il rapporto con il mare, la fiducia e la capacità di affrontare nuove sfide.

Al centro dello spot c’è una scena costruita intorno a un annuncio inatteso: durante una conferenza stampa, Federica Pellegrini dichiara “Ho deciso. Torno in acqua”. Il ritorno, però, non riguarda il mondo delle competizioni sportive, ma diventa un invito a vivere il mare e a scegliere GNV per iniziare il proprio viaggio.

La campagna sarà pianificata nei formati da 30 e 15 secondi. La versione breve sarà trasmessa dal 12 al 18 luglio 2026 attraverso un piano media che prevede 200 passaggi complessivi tra televisione nazionale, locale e radio. La programmazione coinvolgerà Canale 5, Italia 1, Rete 4 e TGcom24, oltre a Telenord 11 Liguria con presenza in streaming su Telenord.it e app. Prevista anche la presenza sulle emittenti radiofoniche RMC e R105.

“Con questo nuovo spot rafforziamo il percorso di evoluzione del nostro brand, raccontando GNV attraverso un linguaggio contemporaneo e coinvolgente – ha dichiarato Matteo Della Valle, Chief Commercial Officer di GNV –. La scelta di Federica Pellegrini nasce dalla condivisione di valori profondi: il legame con l’acqua e il mare, insieme a determinazione, passione, eleganza e autorevolezza, elementi che rappresentano sia la sua storia sia l’identità della Compagnia”.

Della Valle ha inoltre sottolineato il ruolo di Pair nel percorso di comunicazione del brand: “La conoscenza del marchio e dei suoi valori ha permesso di costruire un percorso coerente e condiviso, rafforzando il modo in cui GNV si presenta attraverso tutti i touchpoint”.

Sul fronte creativo, lo spot porta la firma di Pair. “L’obiettivo era trovare un’idea capace di essere immediata e concreta – ha spiegato Paolo Puccini, Co-Founder e Chief Creative Officer di Pair –. Federica Pellegrini porta con sé valori di eccellenza e fiducia che dialogano in modo naturale con l’identità di GNV. Abbiamo trasformato l’attesa legata al suo possibile ritorno in acqua in un messaggio chiaro sul viaggio via mare, mettendo al centro l’esperienza con GNV”.

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