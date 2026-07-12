Immobiliare, Genova tra le città con le migliori prospettive di crescita

Il mercato immobiliare genovese continua a distinguersi come uno dei più vivaci della Liguria. La domanda rimane elevata, gli immobili vengono assorbiti rapidamente e l'offerta disponibile si riduce, soprattutto nelle aree più richieste da famiglie, investitori e acquirenti di seconde case.

A delineare questo scenario è Maurizio Confetti, agente immobiliare e co-fondatore di Iad Italia. "Investire oggi a Genova equivale a mettere il proprio capitale in cassaforte», afferma Confetti. «Il mercato è estremamente dinamico: gli appartamenti si vendono in tempi molto brevi e non è raro che, durante le open house, arrivino offerte superiori al prezzo richiesto. Oggi la vera sfida non è trovare un acquirente, ma reperire immobili da mettere sul mercato".

Secondo gli operatori del settore, Genova continua inoltre a offrire una delle redditività più interessanti d'Italia per gli immobili destinati alla locazione. I valori di acquisto restano infatti competitivi rispetto ad altre grandi città italiane, mentre le prospettive di rivalutazione appaiono favorevoli anche grazie alle future infrastrutture, come il collegamento ferroviario ad alta velocità con Milano.

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