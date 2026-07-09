Underwater Liguria, 7.5 milioni di euro per l'innovazione nelle tecnologie subacquee. Pinotti: «L'Italia deve accelerare»

7,5 milioni di euro per accelerare lo sviluppo della filiera italiana delle tecnologie subacquee. È questo l'obiettivo del Bando “Underwater Liguria” , promosso dalla Fondazione Polo Nazionale della Dimensione Subacquea (Fondazione PNS) e finanziato da Regione Liguria attraverso fondi FESR, che mette a disposizione contributi a fondo perduto fino a 800.000 euro per progetto destinati a piccole e medie imprese impegnate nello sviluppo di soluzioni innovative per uno dei comparti tecnologici oggi più strategici per competitività industriale, sicurezza marittima e blue economy.

Il bando è stato presentato oggi alla Spezia nel corso di un evento organizzato dalla Fondazione PNS presso il Circolo Ufficiali della Marina Militare, sede simbolica dell'ecosistema marittimo e della difesa che la città ospita. L’appuntamento è stato aperto dalla Presidente della Fondazione, già Ministro della Difesa, Roberta Pinotti, a seguire gli interventi dell'Assessore allo Sviluppo Economico di Regione LiguriaAlessio Piana, del Direttore della Struttura Operativa del Polo Nazionale della Dimensione Subacquea Contrammiraglio Giulio Marino Cappelletti e del CEO di Moons Andrea Teja, che ha illustrato le caratteristiche tecniche del bando. Presenti il Sindaco della Città della Spezia Pierluigi Peracchini, l’Amministratore Delegato di Difesa Servizi SpA e Vicepresidente della Fondazione del Polo Nazionale della Dimensione Subacquea Luca Andreoli, il Presidente nazionale CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa Dario Costantini, il Direttore Generale della Fondazione PNSDario Deste e il Sottocapo di Stato Maggiore della Marina e Presidente Comitato di Direzione Strategica del Polo Nazionale della Dimensione Subacquea l’Ammiraglio di Squadra Fabio Gregori.

Nel corso dell'evento è stato inoltre firmato un Protocollo d'Intesa tra il Polo Nazionale della Dimensione Subacquea, la Fondazione PNS e CNA (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa), con l'obiettivo di favorire una più ampia partecipazione delle piccole e medie imprese allo sviluppo della filiera nazionale delle tecnologie subacquee.

Nell’attuale contesto internazionale la dimensione subacquea rappresenta un asset sempre più strategico, sul piano industriale e della sicurezza: dalla protezione delle infrastrutture critiche sottomarine quali come cavi per telecomunicazioni, reti energetiche e impianti offshore, allo sviluppo di sistemi autonomi, di robotica, sensoristica e monitoraggio ambientale, il settore underwater è destinato a diventare uno dei principali ambiti di innovazione tecnologica dei prossimi anni. In questo scenario, come spiegato dal Presidente Pinotti, il Polo si propone come aggregatore per lo sviluppo di un ecosistema industriale adeguato alla sfida, con la Fondazione che agisce da acceleratore facendo leva su risorse e collaborazioni, per consolidare il ruolo dell'Italia tra i paesi all'avanguardia nelle tecnologie subacquee.

“La decisione di destinare 7,5 milioni di euro allo sviluppo dell'underwater rappresenta un passo strategico importante per sostenere PMI, start-up, realtà liguri che operano nell’ambito della ricerca e nell’ambito di una strategia nazionale condivisa e di un Polo altamente specializzato che oggi conta 20 grandi imprese, 177 PMI e numerosi Centri di ricerca e Università per un totale di 260 realtà – ha dichiarato la Presidente della Fondazione Polo Nazionale della Dimensione Subacquea Roberta Pinotti, che ha aggiunto - L'Italia dispone di eccellenze civili e militari e deve accelerare per consolidare la propria leadership in un settore sempre più cruciale per l'innovazione, la sicurezza e la protezione delle infrastrutture critiche. La sfida è attrarre risorse pubbliche, europee e private in una visione comune che rafforzi l'autonomia tecnologica nazionale ed europea”.

Gli investimenti - come sottolineato dalla Presidente Pinotti - avranno anche un importante impatto sul piano occupazionale. Lo sviluppo delle tecnologie subacquee favorirà la nascita di nuove professionalità e competenze altamente specializzate, creando opportunità per giovani, ricercatori e imprese: “Il ruolo della Fondazione sarà determinante anche sul fronte della formazione, mettendo in rete università, centri di ricerca e sistema produttivo per preparare le figure professionali richieste da un mercato in forte espansione e destinato a crescere significativamente entro il 2030”.

Il Bando “Underwater Liguria” finanzia progetti di durata massima di 18 mesi, finalizzati allo sviluppo di prototipi e tecnologie ad elevato contenuto innovativo. Possono partecipare PMI singole oppure aggregazioni di imprese composte da 3 a 6 partner, con una prevalenza di piccole e medie imprese; le grandi aziende potranno aderire esclusivamente nell'ambito di partenariati con le PMI.

"Il settore della subacquea rappresenta uno dei mercati a più alto potenziale di crescita e di maggiore valore strategico. La Liguria, grazie alla sua consolidata vocazione industriale, marittima e cantieristica, ha tutte le carte in regola per essere protagonista – sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana –. Con il bando che presentiamo oggi confermiamo l’impegno della Regione Liguria con la sottoscrizione del protocollo d’intesa con il Polo Nazionale della Dimensione Subacquea e con la Fondazione. Una misura che punta ad attrarre sul territorio nuove opportunità di lavoro qualificato e a rafforzare, in un’ottica di filiera, la collaborazione tra imprese, grandi player industriali, PMI innovative, start up e organismi di ricerca”.

Il bando adotta un approccio aperto e bottom-up, lasciando alle imprese ampia libertà progettuale purché coerente con il perimetro del settore subacqueo, e si articola in cinque filoni tematici a carattere esemplificativo e non esaustivo: Reti, Infrastrutture e SituationalAwareness Subacquea (Filone A); Veicoli Autonomi, Droni, Robotica e Propulsione (Filone B); Elaborazione Dati, AI e Classificazione (Filone C); Blue Economy, Ambiente Marino e Osservazione (Filone D); Materiali, Hardware Subacqueo e Processi Produttivi (Filone E).

La piattaforma Bandi Online sarà accessibile per la registrazione e la compilazione delle domande a partire dal 20 luglio 2026. L'invio ufficiale delle domande sarà invece possibile esclusivamente nella finestra dal 1° al 15 settembre 2026.

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