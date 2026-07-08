Chiavari: HI-LEX Italy conquista la commessa Stellantis per il nuovo FIAT Ducato XeV My2029

HI-LEX Italy si è aggiudicata la gara per la fornitura del sistema alzacristallo del nuovo FIAT Ducato XeV My2029, il veicolo commerciale di nuova generazione sviluppato da Stellantis. Un risultato di grande rilievo strategico che segna il ritorno della collaborazione tra l'azienda e il Gruppo su uno dei modelli più importanti del segmento dei veicoli commerciali.

La commessa riguarda la fornitura completa del sistema alzacristallo, comprensiva del meccanismo e del motoriduttore. L'avvio della produzione è previsto per marzo 2029, ma l'assegnazione rappresenta già oggi un'importante prospettiva di sviluppo per lo stabilimento HI-LEX Italy di Chiavari.

Il nuovo progetto raccoglierà l'eredità della produzione dell'attuale sistema alzacristallo del Ducato, una delle lavorazioni storicamente più significative per volumi dello stabilimento ligure, accompagnando il nuovo modello per l'intero ciclo di vita produttivo. Le previsioni indicano infatti volumi di produzione particolarmente rilevanti.

"Siamo molto soddisfatti di questo risultato, che segna il ritorno di HI-LEX Italy a lavorare con Stellantis su un progetto di grande importanza", commenta il vicepresidente Paolo Pajardi. "Si tratta di un business che conosciamo bene e che per molti anni ha rappresentato uno dei punti di forza della produzione del nostro stabilimento".

Per l'azienda, l'aggiudicazione rappresenta non solo un riconoscimento della propria competitività, ma anche un impegno verso il futuro.

"L'assegnazione di questa commessa è motivo di orgoglio, ma rappresenta anche una grande responsabilità", prosegue Pajardi. "Dovremo dimostrare ancora una volta di essere efficienti e competitivi, garantendo i più elevati standard di qualità, affidabilità e puntualità che da sempre contraddistinguono la nostra azienda. Voglio ringraziare tutti i dipendenti, nessuno escluso: risultati come questo sono il frutto del lavoro di un'intera squadra. È grazie all'impegno, alla professionalità e alla dedizione di tutte le persone che lavorano in HI-LEX Italy se oggi possiamo celebrare un traguardo così importante".

Con questa nuova acquisizione, HI-LEX Italy consolida il ruolo dello stabilimento di Chiavari come polo produttivo di riferimento nel settore automotive, confermando il valore delle competenze sviluppate negli anni e rafforzando le prospettive industriali dell'azienda per i prossimi anni.

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