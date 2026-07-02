Fiera dell'aglio di Vessalico, Piana: "Celebriamo un simbolo della Liguria"

GENOVA - L'assessore regionale all'Agricoltura Alessandro Piana ha partecipato oggi alla 266ª edizione della Fiera dell'Aglio di Vessalico, storica manifestazione dedicata a una delle produzioni agroalimentari più rappresentative dell'entroterra del ponente ligure. Nel corso della giornata ha portato il saluto di Regione Liguria, che sostiene l'iniziativa nell'ambito del piano agroalimentare regionale.

"L'Aglio di Vessalico - ha detto Piana nel suo saluto - è molto più di un prodotto agricolo: è una produzione identitaria, il simbolo di una comunità che ha saputo custodire nel tempo tradizioni, biodiversità e qualità. Manifestazioni come questa valorizzano il lavoro delle imprese agricole, promuovono le aree interne e rafforzano l'identità del nostro territorio. Regione Liguria continuerà a sostenere con convinzione iniziative che contribuiscono a far conoscere le eccellenze della nostra agricoltura e ad accompagnare il percorso verso il riconoscimento dell'Indicazione Geografica Protetta per offrire nuove opportunità ai produttori e maggiori garanzie ai consumatori".

Alla manifestazione erano presenti anche il presidente della Camera di Commercio delle Riviere Enrico Lupi e diversi sindaci del territorio.

Enrico Lupi, presidente Camera di Commercio Riviere di Liguria ha aggiunto: "L’Aglio di Vessalico è una delle eccellenze più rappresentative del nostro territorio, apprezzata e riconosciuta ben oltre i confini della Liguria. L’azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria e il consorzio dei produttori, attraverso il CERSAA, il proprio Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola, ha concluso il lavoro tecnico e scientifico necessario a supportare la candidatura dell’Aglio di Vessalico al riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta (IGP). Siamo pronti a trasmettere il dossier agli enti competenti e ad avviare ufficialmente l’iter di riconoscimento. Si tratta di un traguardo strategico che consentirà di tutelare questa produzione, valorizzarne l’identità e offrire nuove opportunità di crescita ai produttori del territorio".

"La Fiera dell'Aglio di Vessalico - ha detto il sindaco Flavio Manfredi - rappresenta l'appuntamento più importante per il nostro Comune e per i produttori degli undici comuni dell'Alta Valle Arroscia. Oggi questo prodotto tipico è un'eccellenza riconosciuta che, insieme al vino e all'olio extravergine di oliva, ha creato un importante indotto economico. La fiera continua inoltre a rappresentare un'occasione preziosa di incontro diretto tra produttori e consumatori, valorizzando una tradizione che appartiene a tutta la valle. Ringrazio la Regione Liguria, la Camera di Commercio delle Riviere e i sindaci dell’Alta Valle Arroscia, Valle Impero e del Maro per la loro gradita presenza: è per noi una conferma della solidarietà e collaborazione che sta nascendo tra le valli e tra tutte le istituzioni più rappresentative del territorio".

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