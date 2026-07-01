Filt Cgil contro l’Adsp sull’autoparco e in difesa dell’attività di Spinelli a Cornigliano
di R.S.
2 min, 29 sec
Eliminare uno dei pochi depositi di container vuoti ancora presenti nel territorio genovese avrebbe ripercussioni operative sull'intero comparto
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di Redazione