Stazioni Marittime, finisce l'era Monzani: Minoia nuovo presidente, nel cda entra anche Merlo
di R.S.
Il patron uscente dovrebbe comunque continuare a collaborare con la società, mettendo a disposizione la propria esperienza nel settore
Cambio ai vertici di Stazioni Marittime, la società che gestisce il terminal passeggeri del porto di Genova. L’assemblea degli azionisti, riunita questa mattina, ha infatti nominato Alberto Minoia presidente della società, affidandogli così un doppio incarico dopo quello di amministratore delegato già ricoperto negli ultimi anni.
La decisione segna la conclusione dell’era di Edoardo Monzani alla guida di Stazioni Marittime. Secondo quanto riportato da Blueconomy.com, il manager dovrebbe comunque continuare a collaborare con la società, mettendo a disposizione la propria esperienza nel settore.
Novità anche nella composizione del consiglio di amministrazione, dove entra Luigi Merlo, già presidente dell’Autorità Portuale di Genova e attuale direttore generale di Ctl, la società del gruppo Msc che gestisce i terminal passeggeri.
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