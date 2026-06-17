Eni e Fincantieri alleate per il monitoraggio subacqueo: accordo sulla tecnologia robotica Clean Sea

Eni e Fincantieri hanno siglato un accordo strategico per lo sviluppo e la commercializzazione della tecnologia proprietaria Clean Sea, il sistema robotico sottomarino progettato per il monitoraggio degli ecosistemi marini e delle infrastrutture offshore.

L’intesa prevede la concessione in esclusiva a IDS, società del Gruppo Fincantieri specializzata in sistemi unmanned e tecnologie subacquee, della licenza per l’industrializzazione e la diffusione globale della piattaforma. La tecnologia sarà impiegata nelle attività di ispezione subacquea, nel monitoraggio ambientale e nei progetti legati alla transizione energetica, con particolare attenzione alle applicazioni offshore di Carbon Capture & Storage (CCS).

Clean Sea è un veicolo subacqueo a funzionamento ibrido, in grado di operare sia da remoto sia in modalità completamente autonoma. Dotato di sensori avanzati e moduli intercambiabili, consente il campionamento delle acque, analisi visive ad alta precisione e ricostruzioni acustiche tridimensionali anche in ambienti marini complessi.

L’accordo apre inoltre la strada a future collaborazioni tra le due aziende per l’evoluzione tecnologica della piattaforma e lo sviluppo di nuove soluzioni innovative, rafforzando le competenze italiane nei settori della robotica subacquea, della sicurezza delle infrastrutture critiche e del monitoraggio ambientale.

Per Eni l’intesa rappresenta un ulteriore passo nella valorizzazione industriale delle proprie tecnologie proprietarie, mentre per Fincantieri consolida il ruolo del gruppo nel settore underwater e nelle applicazioni avanzate a supporto della transizione energetica e della sostenibilità offshore.

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