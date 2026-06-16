Assocamere estero, Pastorino (Pd): “L’export resta competitivo, ma servono interventi su energia e commercio”

Il deputato del Partito Democratico Luca Pastorino accoglie con favore il convegno dedicato alle nuove rotte del commercio internazionale, sottolineando come l’evento riporti Genova “al centro del commercio e della vita economica del pianeta”, recuperando una vocazione storica della città.





Pastorino ricorda che l’iniziativa nasce nell’ambito di un intergruppo parlamentare dedicato alla valorizzazione delle Camere di Commercio italiane nel mondo, con l’obiettivo di rafforzare il sostegno alle imprese impegnate sui mercati internazionali.





Il parlamentare evidenzia come il contesto globale sia oggi particolarmente complesso e caratterizzato da forti incertezze. In questo scenario, osserva che le Camere di Commercio italiane e quelle italiane all’estero rappresentano un importante punto di riferimento per le imprese.





Secondo Pastorino, il mondo produttivo non chiede assistenzialismo, ma “segnali concreti” per mantenere la competitività internazionale. Una competitività che, spiega, non è più messa in discussione soltanto dal costo del lavoro, ma anche dai costi dell’energia e dell’approvvigionamento energetico.





Nonostante le difficoltà, il deputato sottolinea come il sistema-Paese continui a ottenere risultati positivi grazie alla forza dell’export: “i dati ci salvano come sistema-Paese”, afferma, ricordando che le esportazioni italiane mantengono livelli competitivi in numerosi settori.





Pastorino considera quindi prioritario intervenire sul fronte energetico, giudicando insufficienti le misure adottate finora dal Governo e sostenendo la necessità di politiche strutturali capaci di ridurre i costi per imprese e cittadini.





Infine, richiama il ruolo centrale delle Camere di Commercio e della politica nel sostenere il tessuto produttivo italiano. In una fase in cui la globalizzazione e i cambiamenti del mercato mettono sotto pressione diversi comparti economici, ritiene fondamentale “valorizzare e sostenere questo pezzo di economia”, puntando sulla qualità delle produzioni italiane, sulla crescita dell’export e sulla tutela dell’occupazione.

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