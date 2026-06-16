Aeroporto di Genova: Matteo Paroli nuovo presidente

Matteo Paroli (nella foto) è stato chiamato alla presidenza dell’Aeroporto di Genova, dopo l'assemblea degli azionisti (Adsp al 60%, Camera di commercio al 40%) convocata per decidere il successore di Enrico Musso. Una autonomina, di fatto, per consentire di prendere velocemente le decisioni sull'ingresso di soci privati al Colombo e sulla scadenza della concessione. Nelle scorse settimane il presidente Enrico Musso non è stato confermato, per questo aveva convocato l'assemblea dei soci per le nuove nomine.

Si completa il rinnovo del Consiglio di amministrazione dell’Aeroporto di Genova, con la definizione dei rappresentanti indicati dai principali enti coinvolti nella governance dello scalo. Per l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale entrano nel nuovo CdA Barbara Grasso e Alessandro Arvigo, che viene confermato dopo aver già fatto parte del precedente consiglio di amministrazione, mantenendo così continuità nella gestione. Anche la Camera di Commercio di Genova ha scelto la linea della stabilità, confermando i propri rappresentanti: restano infatti in carica Alessandro Cavo e Daniele Papone, già membri del precedente CdA.

Ora si riapre la partita della cessione delle quote, con Regione e Comune che potrebbero entrare in gioco, senza trascurare l'ipotesi di un socio industriale forte.

Si riaccende così il dibattito politico sul futuro dello scalo e sulla governance delle infrastrutture strategiche liguri. A intervenire è Simone D’Angelo, consigliere regionale del Partito Democratico, che definisce la decisione «l’ennesimo capitolo di una vicenda paradossale», criticando il percorso che ha portato alla scelta del nuovo vertice. Secondo D’Angelo, la nomina solleverebbe interrogativi legati all’opportunità istituzionale e alla compatibilità dei ruoli, considerando che Paroli guida anche l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, ente con funzioni di controllo e indirizzo sullo stesso ambito aeroportuale. Il consigliere regionale chiede inoltre verifiche sulla conformità dell’incarico rispetto alla normativa vigente in materia di incompatibilità.

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