Assocamere estero, Prete (Unioncamere): “L’Italia esporta stile, non solo prodotti”

Alla Convention mondiale delle Camere di Commercio italiane all’estero, ospitata a Genova, il presidente di Unioncamere, Andrea Prete, ha illustrato il ruolo strategico della rete camerale nel sostenere l’export italiano e nel rafforzare la presenza del sistema produttivo nei mercati globali.





Prete ha ricordato come la rete sia composta da “83 camere in 64 Paesi”, vere e proprie “antenne in tutto il mondo” al servizio delle imprese italiane. La scelta di Genova come sede dell’incontro, ha spiegato, è stata condivisa con il presidente Attanasio e ha coinciso anche con il rinnovo degli organi di Assocamerestero.





Nel suo intervento ha sottolineato la capacità del sistema camerale di adattarsi a scenari geopolitici complessi, segnati da crisi internazionali come il conflitto in Ucraina, le tensioni in Medio Oriente e le politiche tariffarie degli Stati Uniti. In questo contesto, ha osservato che “le imprese italiane sono molto brave ad adattarsi ai tempi”.





Nonostante le difficoltà, il sistema produttivo nazionale continua a registrare risultati di rilievo: l’Italia è tra i primi cinque esportatori mondiali, con circa “643 miliardi di export” e un obiettivo ambizioso di raggiungere i 700 miliardi. Un risultato sostenuto da circa 120 mila imprese esportatrici.





Secondo Prete, però, il successo italiano non si misura solo in termini quantitativi. “Quando l’Italia esporta non esporta solo un prodotto made in Italy, ma il senso italico, il nostro modo di essere e lo stile italiano”, ha spiegato. Per questo motivo, le esportazioni italiane non competono sul prezzo, ma sulla qualità e sull’identità del prodotto.





Il presidente di Unioncamere ha inoltre evidenziato il ruolo decisivo delle Camere di Commercio italiane all’estero nel sostenere le imprese, ricordando che il sistema è “straordinariamente attivo” nel favorire la crescita dell’export e nell’accompagnare le aziende nei mercati internazionali.





Infine, ha richiamato le nuove opportunità offerte dagli accordi internazionali con Paesi come India, Indonesia e Mercosur, che aprono nuovi spazi di crescita per il Made in Italy in mercati in espansione e sempre più accessibili.

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