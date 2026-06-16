Assocamere estero, Pandolfo (Pd): “Genova deve tornare centrale, guardando alle nuove rotte”

Il parlamentare ligure del Partito Democratico Alberto Pandolfo, esperto di questioni internazionali e commercio estero, interviene a Genova in occasione dell’evento che riunisce le Camere di commercio italiane all’estero e sottolinea il ruolo strategico della città nel sistema degli scambi globali.





Pandolfo descrive Genova come un “baricentro degli scambi”, capace di mantenere una forte identità ma anche di “dialogare e far dialogare il mondo”. Un posizionamento che, afferma, conferma la centralità della città nello scenario economico internazionale.





Sottolinea come i lavori della tre giorni contribuiscano a tracciare “nuove rotte per guardare oltre i nostri confini”, rafforzando il legame tra imprese, istituzioni e commercio estero.





Rivendica il proprio ruolo parlamentare nelle commissioni dedicate alle attività produttive e al commercio, e richiama l’importanza di mantenere Genova al centro delle dinamiche economiche nazionali.





Ricorda inoltre la vocazione storica della città, “capofila del credito e del commercio internazionale”, e osserva come oggi Genova lavori per recuperare quella centralità. Una centralità che, però, non può basarsi sulla sola memoria: “non dobbiamo vivere di ricordi, ma guardare alle nuove rotte”.





Nel suo intervento affronta anche il tema delle infrastrutture e delle nuove sfide economiche, con particolare attenzione all’energia. Evidenzia come le difficoltà di approvvigionamento e l’aumento dei costi energetici incidano sulla competitività delle imprese e delle famiglie.





Indica quindi come priorità strategica la transizione verso un “mix energetico che guarda alle rinnovabili” e il progressivo superamento delle fonti fossili, considerato un passaggio decisivo per sostenere lo sviluppo futuro del sistema economico.

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