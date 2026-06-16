Assocamere estero, Attanasio nel direttivo: “Un riconoscimento a Genova e al suo sistema produttivo”

L’ingresso di Luigi Attanasio, presidente della Camera di Commercio di Genova, nel consiglio direttivo dell’associazione internazionale rappresenta, secondo lo stesso Attanasio, un riconoscimento che va oltre la sua persona e premia l’intero sistema economico e produttivo genovese.





Attanasio ha sottolineato il ruolo di Genova come città storicamente aperta ai mercati internazionali: una realtà “con antenne molto alte”, capace di osservare e interpretare ciò che accade oltre i confini nazionali e di cogliere l’evoluzione dei mercati globali.





Guardando al contesto economico, il presidente della Camera di Commercio ha evidenziato come l’attuale fase sia caratterizzata da “estrema difficoltà e estrema variabilità”. In questo scenario, le prospettive di crescita dell’Italia sono strettamente legate allo sviluppo del commercio estero.





Attanasio ha ricordato gli ambiziosi obiettivi fissati dal Paese sul fronte dell’export, con il traguardo di superare i 600 miliardi di euro e raggiungere quota 700 miliardi. Un risultato che, ha osservato, richiede un forte accompagnamento delle imprese: “senza un aiuto e un sostegno, non è così semplice”, soprattutto considerando la dimensione media delle aziende italiane.

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