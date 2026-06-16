Riforma dei porti, confronto al MIT, Rixi: ascolto del sistema per una governance più efficiente

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è svolto un incontro dedicato al disegno di legge sulla riforma della governance portuale e sul rilancio degli investimenti nelle infrastrutture marittime strategiche. Presieduto dal viceministro Edoardo Rixi, il confronto ha coinvolto circa settanta rappresentanti tra istituzioni, associazioni di categoria, operatori logistici, rappresentanze del lavoro ed enti territoriali, presenti in sala e da remoto.

Nel corso della riunione sono stati affrontati i principali nodi della riforma: dalla modernizzazione delle Autorità di Sistema Portuale alla semplificazione delle procedure amministrative, fino al miglior coordinamento tra porti, reti logistiche e infrastrutture di trasporto. Centrale anche il tema della valorizzazione delle professionalità del comparto.

Secondo quanto emerso, l’obiettivo del Governo è rafforzare l’efficienza del sistema portuale italiano, rendendolo più competitivo e attrattivo per gli investimenti, con una maggiore capacità di supportare i traffici e il ruolo strategico del Paese nel Mediterraneo. Particolare attenzione è stata inoltre dedicata al rapporto tra infrastrutture portuali e territori, considerato elemento chiave per uno sviluppo equilibrato.

Il percorso di confronto proseguirà nelle prossime settimane con ulteriori tavoli di ascolto, con l’intento di arrivare a una riforma condivisa e in grado di garantire maggiore certezza normativa, rapidità decisionale e una governance più efficace del sistema logistico nazionale.

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