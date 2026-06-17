Autotrasporto, sospeso il fermo nei porti liguri: accordo su 25 milioni di ristori per il 2025

È stato sospeso il fermo di 72 ore dell’autotrasporto previsto nei porti e nei nodi logistici di Genova e Savona dal 18 al 21 giugno. La decisione è arrivata al termine di un incontro in Regione Liguria tra istituzioni, Autostrade per l’Italia, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e associazioni di categoria.

L’intesa, che sarà formalizzata nei prossimi giorni, prevede l’erogazione da parte di Autostrade per l’Italia di 25 milioni di euro di ristori per il 2025, a chiusura definitiva dell’accordo negoziale avviato nel 2021. Previsto inoltre il completamento delle procedure per i rimborsi fiscali alle imprese di autotrasporto e l’avvio di un tavolo permanente sui disagi legati alle infrastrutture stradali liguri e ai collegamenti con il sistema portuale.

Il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi ha definito l’accordo un risultato importante per la competitività della logistica ligure e nazionale, sottolineando come l’intesa chiuda definitivamente il capitolo dei ristori all’autotrasporto previsti dopo il crollo del ponte Morandi.

Soddisfazione è stata espressa anche dagli assessori regionali Giacomo Raul Giampedrone e Alessio Piana, che hanno evidenziato il lavoro svolto con le associazioni di categoria per garantire gli indennizzi e scongiurare lo stop dei mezzi, evitando ripercussioni sulle attività portuali e sulla logistica del territorio.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.