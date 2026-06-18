Abusivismo nel mercato immobiliare, una nuova guida per acquistare in sicurezza

GENOVA - Presentata oggi, presso la sede della Camera di Commercio, la Guida per l’acquisto della casa, realizzata nell’ambito delle attività previste dal protocollo d’intesa sottoscritto il 26 marzo 2025 tra Camera di Commercio, Guardia di Finanza, Comune di Genova, INPS, Associazioni di categoria dei mediatori immobiliari e Coordinamento Ligure Consumatori Utenti.

Uno strumento informativo che nasce per guidare i consumatori durante tutte le fasi della compravendita e prevenire i rischi legati all’abusivismo nel settore immobiliare, una realtà concreta che si verifica quando soggetti non abilitati esercitano abusivamente la professione.

“L’informazione – commenta il presidente Luigi Attanasio – è la prima e più importante forma di tutela, e l’opera di prevenzione più importante da fare è la verifica dell’agente immobiliare. Il cittadino deve sapere che il mediatore deve essere abilitato e essere iscritto al Registro delle Imprese. Non si tratta di semplici formalità ma di garanzie di competenza, perché il mediatore è abilitato a seguito un severo percorso di formazione e di sicurezza, perché è soggetto a una serie di obblighi come la polizza assicurativa, la verifica in sede disciplinare e la verifica periodica.”

La guida dedica particolare attenzione alla figura dell’agente immobiliare abilitato e fornisce informazioni importanti sui compiti del mediatore, sulla provvigione e sui principali contratti utilizzati nelle compravendite immobiliari, sottolineando gli aspetti su cui prestare maggiore attenzione prima della sottoscrizione. Particolare rilievo viene dato anche alla tessera di riconoscimento dell’agente immobiliare, strumento previsto dalla normativa ma non sempre conosciuto dall’utenza. La tessera riporta gli estremi dell’abilitazione e rappresenta un elemento immediato di garanzia: richiederne l’esibizione sin dai primi contatti consente al cittadino di avere un riscontro chiaro sull’identità e sulla legittimazione del soggetto con cui sta trattando. Si tratta di un gesto semplice, ma fondamentale per distinguere con immediatezza un professionista regolare da un operatore abusivo.

La guida per l’acquisto della casa rappresenta il risultato di una sinergia tra Istituzioni, Associazioni di categoria e dei consumatori e Forze dell’Ordine, con l’obiettivo di tutelare il consumatore e rafforzare la fiducia nel mercato immobiliare.

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