Fotovoltaico, il punto a Genova sull'energia del futuro. Attanasio: "Leva di crescita per le imprese"

GENOVA - Si è tenuto questa mattina a Palazzo Tobia Pallavicino l’evento "Fotovoltaico: l'energia che fa crescere l'impresa. Opportunità per imprese più competitive ed efficienti", il convegno organizzato dalla Camera di Commercio di Genova in collaborazione con IRE S.P.A. e CERS Liguria, dedicato agli strumenti che possono accompagnare le imprese nella transizione energetica e nella riduzione dei costi dell'energia.





Ad aprire i lavori sono stati il presidente della Camera di Commercio di Genova Luigi Attanasio e il presidente di CERS Liguria, Don Carzino. Hanno portato il saluto delle istituzioni locali l'assessore all’energia della Regione Liguria Paolo Ripamonti e l’assessora all'ambiente del Comune di Genova Silvia Pericu. Tutti hanno sottolineato come il fotovoltaico e le comunità energetiche rinnovabili rappresentino oggi un'opportunità concreta per rafforzare la competitività delle imprese e favorire uno sviluppo sostenibile del territorio.





«Il fotovoltaico non è soltanto un’opportunità tecnologica, ma una vera e propria leva di crescita per le imprese. – ha dichiarato il presidente della Camera Luigi Attanasio - Puntare sul fotovoltaico significa ridurre in modo significativo i costi in bolletta, rendere più prevedibile la spesa energetica e rafforzare la competitività: io stesso sono un piccolo imprenditore e i miei tetti sono tutti solari, pur avendo anche altre fonti di approvvigionamento. Ma fotovoltaico vuol dire anche aumentare la resilienza del sistema produttivo, contribuendo a limitare i rischi legati a interruzioni o blackout. E, non da ultimo, investire in energia pulita, in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale del Paese».





Don Carzino ha evidenziato il ruolo di CERS Liguria nel favorire la diffusione delle comunità energetiche rinnovabili sul territorio, mettendo a disposizione competenze, supporto tecnico e amministrativo per consentire anche alle realtà più piccole di cogliere i benefici della condivisione dell'energia.





La mattinata è proseguita con l'intervento di Marco Fossa dell'Università di Genova (DIME), che ha illustrato le potenzialità del fotovoltaico per il sistema produttivo e soprattutto le enormi opportunità offerte dal catasto solare della città di Genova come volano per innescare nuovi investimenti nel fotovoltaico.





Ivan Bonomo di IRE S.p.A. ha presentato il modello di CERS Liguria e le opportunità offerte dalle Comunità Energetiche Rinnovabili, mentre Jacopo Riccardi, dirigente del settore blue economy, energia e sviluppo del sistema logistico e portuale della Regione Liguria, ha illustrato le politiche regionali a sostegno della diffusione degli impianti fotovoltaici e delle CER.





Particolarmente apprezzata la sessione dedicata al confronto tra esperienze concrete sviluppate in Liguria, Lombardia e Toscana. Sono intervenuti Sergio Torre (Nucleo – Special Concepts Srl), Katia Maino e Elena Proietti (ARIA S.p.A.), Marco Capitanio, vicepresidente della CER di Torbole Casaglia, e Simone Tartaro (ARRR S.p.A.), che hanno illustrato casi di successo e modelli replicabili per imprese e territori.





A chiudere la mattinata, moderata da Fabrizio Arnhold de Il Sole 24 Ore, una tavola rotonda sugli strumenti tecnici, economici e amministrativi oggi disponibili per la realizzazione degli impianti fotovoltaici, con gli interventi di Massimiliano Varrucciu, energy manager del Comune di Genova, Alberto Mangiante, commercialista, e Federico Silvestro, delegato per l'Energia UNIGE - DITEN.





L'incontro ha evidenziato come le comunità energetiche rinnovabili possano rappresentare uno strumento concreto per accompagnare imprese e territori nella transizione energetica, attraverso la produzione e la condivisione di energia rinnovabile. Il modello promosso da CERS Liguria consente di mettere in rete produttori, prosumer e consumatori appartenenti alla stessa cabina primaria, favorendo l'autoconsumo, la riduzione dei costi energetici e l'accesso ai benefici economici derivanti dall'energia condivisa.





CERS Liguria offre inoltre supporto tecnico e amministrativo alle configurazioni di comunità energetiche rinnovabili, con l'obiettivo di facilitarne la diffusione sul territorio regionale e sostenere la partecipazione di imprese, enti e altri soggetti interessati.





L'iniziativa ha fornito alle imprese presenti un quadro aggiornato sulle opportunità offerte dal fotovoltaico e dalle CER, mettendo in evidenza strumenti e percorsi utili per affrontare gli investimenti in energia rinnovabile.

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