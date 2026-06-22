Leivi, successo per la Festa dell'Olio, Alessandro Piana: "Non un comparto economico, ma un patrimonio di storia e lavoro"

Successo di pubblico a Leivi per la Festa dell'Olio, la manifestazione dedicata alla promozione dell'olivicoltura ligure, delle produzioni di qualità e delle tradizioni agricole del territorio. L'evento ha richiamato numerosi cittadini, visitatori, produttori e operatori del settore, confermandosi come uno degli appuntamenti di riferimento per la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva e delle eccellenze agroalimentari locali.

Alla manifestazione ha preso parte anche l'assessore regionale all'Agricoltura e all'Entroterra, Alessandro Piana, che ha portato il saluto di Regione Liguria, sottolineando l'importanza strategica del comparto olivicolo per l'economia e la tutela del territorio.

Nel corso della due giorni si sono alternati incontri di approfondimento dedicati all'olio extravergine di oliva, degustazioni, confronti con i produttori e iniziative rivolte alla promozione delle tipicità locali. Un programma che ha evidenziato il forte legame tra agricoltura, cultura e sviluppo turistico, elementi sempre più centrali per la crescita delle aree rurali liguri.

Tra i temi affrontati anche l'innovazione applicata al settore agricolo. Durante l'evento sono stati infatti presentati alcuni progetti sviluppati in collaborazione con il mondo della ricerca e con l'Istituto Italiano di Tecnologia, finalizzati a migliorare il monitoraggio delle coltivazioni, la gestione sostenibile degli oliveti e la competitività delle imprese agricole attraverso l'impiego di nuove tecnologie.

«L'olivicoltura ligure rappresenta molto più di una produzione agricola – ha dichiarato l'assessore Alessandro Piana –. Dietro ogni oliveto e ogni fascia terrazzata c'è un patrimonio di storia, lavoro e competenze che contribuisce a mantenere vivo il territorio e a preservare un paesaggio unico. Manifestazioni come la Festa dell'Olio permettono di far conoscere il valore delle nostre produzioni, sostenere le imprese agricole e rafforzare il legame tra agricoltura, turismo e identità locale».

L'assessore ha inoltre ribadito l'impegno della Regione nel sostenere iniziative capaci di promuovere le eccellenze del territorio e valorizzare il lavoro quotidiano degli olivicoltori, considerati protagonisti nella salvaguardia del paesaggio e delle tradizioni agricole liguri.

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