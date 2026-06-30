Ortofrutta e comparto ittico: grande caldo e andamento dei mercati, Coldiretti vigila sui prezzi

Le alte temperature che stanno interessando la Liguria iniziano a farsi sentire anche sui mercati alimentari, con effetti sia sulla disponibilità dei prodotti che sull’andamento dei prezzi. Al centro dell’attenzione, in particolare, il comparto dell’ortofrutta e quello ittico, due settori particolarmente sensibili alle condizioni climatiche estreme.

A fare il punto della situazione è stato Andrea Branda, direttore di Coldiretti Genova – La Spezia, ospite di Liguria Live a Telenord, dove ha illustrato le dinamiche in corso e l’attività di monitoraggio dell’associazione agricola sull’andamento dei listini.

Secondo quanto emerso, il grande caldo può incidere in modo significativo sulle produzioni agricole locali, accelerando la maturazione di alcuni prodotti e mettendo sotto stress le coltivazioni, con possibili ripercussioni sia sulle quantità disponibili sia sulla qualità. In particolare, ortaggi e frutta estiva risentono delle ondate di calore prolungate, che possono ridurre la resa dei raccolti e aumentare i costi di produzione.

Anche il settore ittico sta vivendo una fase delicata. Le condizioni del mare e le temperature elevate influiscono sulle attività di pesca e sulla conservazione del pescato, con effetti che si riflettono lungo tutta la filiera, dal porto ai banchi del mercato.

Coldiretti, ha spiegato Branda, mantiene un’attività costante di vigilanza sull’andamento dei prezzi, con l’obiettivo di garantire trasparenza e tutelare sia i produttori sia i consumatori, soprattutto in una fase caratterizzata da forte instabilità climatica ed economica.

Nel corso dell’intervento televisivo è stato ribadito come il tema dei prezzi alimentari resti centrale per le famiglie liguri, già alle prese con un contesto di aumenti generalizzati e con la necessità di bilanciare qualità e sostenibilità della spesa quotidiana.

L’attenzione resta alta, dunque, su come evolveranno nei prossimi giorni i mercati, con particolare riferimento ai prodotti freschi, maggiormente esposti agli effetti delle ondate di calore estive.

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