Anas Liguria, Francesca Martina Tedde nuova responsabile della Struttura Territoriale

GENOVA - L’Amministratore Delegato di Anas (Gruppo FS Italiane), Claudio Andrea Gemme, ha disposto una serie di nuove nomine nell’ambito dell’assetto organizzativo della società. Per la Liguria, l’Ing. Francesca Martina Tedde è la nuova Responsabile della Struttura Territoriale e subentra all’Ing. Nicola Dinnella.

L’Ing. Francesca Martina Tedde proviene dalla Struttura Territoriale Sardegna, dove ha ricoperto l’incarico di Responsabile Area Nuove Opere. Laureata con lode in Ingegneria Civile e abilitata alla professione dal 2001, l’Ing. Tedde vanta oltre vent’anni di esperienza in Anas, dove è entrata nel 2003 ricoprendo incarichi di crescente responsabilità nella progettazione, realizzazione e direzione di importanti opere infrastrutturali.

Nel corso della carriera ha diretto numerosi interventi strategici di nuove opere e manutenzione straordinaria della rete stradale, con particolare riferimento ai principali cantieri della Sardegna, assumendo successivamente ruoli di coordinamento nella progettazione e nella gestione di programmi infrastrutturali complessi.

Nel 2023 ha conseguito l’Apicalità e dal 1° gennaio 2025 è stata nominata Dirigente.

Dal marzo 2024 ha ricoperto l’incarico di Responsabile dell’Area Nuove Opere della Struttura Territoriale Sardegna, coordinando la programmazione e la realizzazione di interventi infrastrutturali di rilevanza strategica, tra cui i lavori di adeguamento e messa in sicurezza della SS 131 “Carlo Felice”, la nuova SS 291 “della Nurra” e i lotti 1 e 4 della “Sassari-Alghero”, per un valore complessivo di centinaia di milioni di euro.

Dal 1° luglio 2026 è stata nominata Responsabile della Struttura Territoriale Liguria di Anas, assumendo la guida della direzione regionale con la responsabilità della gestione della rete stradale statale ligure e dell’attuazione del programma degli investimenti sul territorio.

Contestualmente, entra a far parte della Struttura Territoriale Liguria anche l’avv. Gaia Silvi, alla quale è affidata la responsabilità dell’Area Amministrativa-Gestionale.

Le nuove nomine si inseriscono nel percorso di rafforzamento organizzativo e valorizzazione delle professionalità interne avviato da Anas, con l’obiettivo di garantire un presidio sempre più efficace del territorio, una gestione efficiente della rete stradale e un’accelerazione degli interventi infrastrutturali.

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