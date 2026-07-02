Italia e Turchia, Rixi: rafforzare la strategia marittima e nuove rotte di collegamento

L’Italia deve intensificare la cooperazione con i Paesi del Mediterraneo orientale, in particolare con la Turchia, che oggi occupa una posizione strategica tra Mar Nero, Balcani, Mediterraneo orientale e Medio Oriente. È quanto sottolinea il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, intervenendo al Maritime Summit di Istanbul in collegamento con un convegno sull’economia del mare a Genova.

Rixi ha spiegato l’intenzione di confrontarsi con operatori italiani e turchi per rafforzare una strategia marittima comune e definire nuovi obiettivi condivisi. Tra le priorità, anche la necessità di aggiornare e consolidare un accordo sulle rotte commerciali e di trasporto tra i due Paesi, finora mai pienamente formalizzato.

Il viceministro ha inoltre evidenziato l’importanza di potenziare la connettività aerea tra Italia e Turchia, prevedendo collegamenti diretti in un’ottica di reciprocità tra diversi aeroporti italiani — tra cui Genova, Torino, Palermo, Cagliari e Roma — e Ankara.

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