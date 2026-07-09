Economia

Ex Ilva, il 28 luglio a Palazzo Chigi il governo convoca il tavolo permanente

di R.P.

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L’incontro alle ore 11 con istituzioni, azienda e sindacati per fare il punto sul futuro degli stabilimenti e sulle prospettive industriali

Ex Ilva, il 28 luglio a Palazzo Chigi il governo convoca il tavolo permanente
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Il governo ha convocato per martedì 28 luglio alle ore 11, a Palazzo Chigi, la riunione del tavolo permanente sull’ex Ilva.

La convocazione è stata comunicata alle organizzazioni sindacali, secondo quanto si apprende da fonti sindacali, nell’ambito del confronto istituzionale sul futuro del principale polo siderurgico italiano e sulle prospettive degli stabilimenti coinvolti.

Sul tavolo restano i temi legati al rilancio industriale, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, agli investimenti necessari per la transizione produttiva e al percorso di riconversione del comparto siderurgico.

L’incontro rappresenta un nuovo passaggio nel confronto tra governo, azienda, rappresentanze dei lavoratori e territori interessati, chiamati a definire strategie e impegni per il futuro dell’ex Ilva.

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