Genova, Vetromeccaniche Italiane, 22 posti di lavoro a rischio: presidio dei lavoratori davanti all'azienda

Si è svolto questa mattina davanti alla sede di Vetromeccaniche Italiane, divisione vetro di Molassana, il presidio dei lavoratori per chiedere la salvaguardia dei posti di lavoro.

L'azienda, specializzata nella lavorazione del vetro, è coinvolta in una procedura fallimentare che mette a rischio il futuro occupazionale di 22 dipendenti e delle loro famiglie.

La vertenza è seguita dalla Filctem Cgil Genova, con i segretari Patrizia Li Vigni e Giulio Pizzorno, che definiscono la situazione «grave per l'occupazione e per il settore produttivo della città».

Nei giorni scorsi si è svolto un incontro con il Comune di Genova, mentre per martedì prossimo è previsto un confronto in Consiglio regionale. Parallelamente, la Filctem Cgil Genova ha promosso un primo tavolo tecnico, convocato per il 20 luglio, al quale parteciperanno Confindustria e i soggetti coinvolti nella procedura fallimentare.

L'obiettivo del sindacato è attivare tutti gli strumenti disponibili per individuare una soluzione che garantisca la tutela dei lavoratori e la continuità di una produzione considerata un'eccellenza del territorio genovese.

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