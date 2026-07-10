Touli sbarca a Genova: Manila Di Giovanni presenta a Telenord la piattaforma che premia l’impegno civico

Genova si prepara a diventare il primo laboratorio di Touli, la nuova piattaforma digitale che premia i cittadini per il loro impegno a favore della comunità. L'iniziativa è stata presentata da Manila Di Giovanni, fondatrice e amministratrice delegata di DWorld Italia, ospite della trasmissione Liguria Live su Telenord.

Il progetto, che prenderà il via a settembre 2026 con il patrocinio della Camera di Commercio di Genova, nasce con l'obiettivo di incentivare soprattutto i più giovani a partecipare ad attività di volontariato, tutela dell'ambiente, iniziative culturali, educative e sportive, trasformando le buone azioni in benefici concreti.

Il funzionamento è semplice: chi prende parte ad attività come la pulizia delle spiagge, interventi di volontariato o altre iniziative di cittadinanza attiva accumula punti che possono essere convertiti in premi e omaggi messi a disposizione dalle attività commerciali aderenti.

Sono già una ventina le realtà liguri che hanno scelto di partecipare al progetto, tra cui marchi storici come Panarello, Zeffirino, Zuccotti, Antica Farmacia della Maddalena, Merceria Fassio, Antica Farmacia Sant'Anna e Pasticceria Profumo. L'iniziativa punta così a creare un legame tra impegno sociale e sostegno al commercio di prossimità, favorendo anche la valorizzazione delle botteghe storiche cittadine.

Per assicurare la correttezza del sistema, ogni attività svolta sarà certificata attraverso una combinazione di intelligenza artificiale e tecnologia blockchain, strumenti che consentiranno di verificare e misurare l'impatto sociale delle azioni realizzate.

Anche le imprese potranno aderire al progetto in modo attivo, mettendo a disposizione prodotti o servizi come premi oppure promuovendo sfide legate ai propri valori aziendali. In cambio riceveranno visibilità, un attestato dell'impatto sociale generato e dati utili anche per la rendicontazione delle proprie politiche di sostenibilità.

Il progetto coinvolgerà, oltre alla Camera di Commercio di Genova, anche scuole, università, associazioni, enti del terzo settore e istituzioni, con l'obiettivo di costruire una rete capace di favorire la partecipazione civica attraverso strumenti digitali.

"Genova è il primo laboratorio di un modello che vogliamo rendere replicabile, dimostrando che tecnologia e comunità possono generare insieme valore concreto per le persone e per il territorio", ha spiegato Manila Di Giovanni nel corso dell'intervista a Liguria Live.

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