Saldi, niente parcheggi gratuiti nei primi due weekend: protesta di Lega e Fratelli d’Italia

La mancata conferma della gratuità dei parcheggi nei primi due fine settimana dei saldi estivi fa scattare la protesta di Lega e Fratelli d’Italia. I gruppi consiliari di opposizione contestano la decisione della Giunta Salis, sostenendo che la misura avrebbe favorito negli anni il commercio di vicinato e l’afflusso di cittadini nelle aree commerciali della città.

"Dopo ben nove anni di sperimentazione di successo e riscontri positivi, assistiamo con sconcerto alla cancellazione di una vera e propria best practice: la gratuità dei parcheggi nei primi due fine settimana dei saldi. Una decisione incomprensibile che rappresenta una grave mancanza di rispetto e di sostegno nei confronti del piccolo commercio", dichiarano in una nota congiunta i capigruppo Paola Bordilli (Lega) e Alessandra Bianchi (Fratelli d’Italia), insieme ai consiglieri Alessio Bevilacqua, Nicholas Gandolfo e Valeriano Vacalebre.

La misura, introdotta nove anni fa durante il precedente mandato su richiesta delle associazioni di categoria, secondo gli esponenti del centrodestra avrebbe rappresentato un sostegno concreto per i negozi di prossimità, concentrando gli acquisti nei periodi di maggiore interesse commerciale.

"Per quasi due lustri questa formula ha dimostrato nei fatti di essere uno strumento agile, efficace e vitale per i negozi di vicinato, capace di concentrare l’afflusso dei clienti e di dare una boccata d’ossigeno alle attività che costituiscono il cuore pulsante delle nostre comunità. Togliere questo punto di riferimento significa allontanare i clienti dai negozi di vicinato", affermano Paola Bordilli e Alessio Bevilacqua.

Anche Fratelli d’Italia critica la scelta dell’amministrazione comunale, ritenendo che la cancellazione della misura possa penalizzare sia commercianti sia cittadini.

"Facciamo fatica a comprendere come questa Amministrazione abbia deciso di cancellare quella che, negli anni, si è rivelata una scelta vincente. Una formula capace di agevolare commercianti e cittadini, la cui eliminazione rischia ora di invertire un trend positivo ormai consolidato", sottolineano Alessandra Bianchi, Nicholas Gandolfo e Valeriano Vacalebre.

Secondo i consiglieri di Lega e Fratelli d’Italia, la decisione sarebbe particolarmente penalizzante durante la stagione estiva, anche alla luce delle alte temperature e della presenza di turisti in città.

"Quella assunta dalla Giunta Salis è l’ennesima scelta scellerata e ideologica. La formula del weekend permetteva a cittadini e turisti di programmare gli acquisti anche utilizzando il proprio mezzo. Chiediamo alla Giunta di rivedere la propria decisione e di ripristinare immediatamente questa misura", concludono gli esponenti dell’opposizione.

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