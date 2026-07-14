Gruppo FS, Gianpiero Strisciuglio nominato amministratore delegato e direttore generale
di R.P.
Nel nuovo CdA anche il presidente Tommaso Tanzilli e i consiglieri Pietro Bracco, Franco Fenoglio, Silvia Marzot, Loredana Ricciotti e Daniela Rota
Il Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane ha nominato Gianpiero Strisciuglio nuovo Amministratore Delegato del Gruppo FS, conferendogli anche l’incarico di Direttore Generale.
La decisione è stata assunta nel corso della prima riunione del nuovo CdA, presieduto da Tommaso Tanzilli, dopo la nomina del Consiglio da parte dell’Assemblea degli azionisti riunitasi nella stessa giornata.
A Strisciuglio sono state attribuite deleghe e poteri in continuità con quelli affidati al precedente management, mentre al Presidente Tommaso Tanzilli vengono confermate le responsabilità relative al controllo interno e alla rappresentanza istituzionale.
Il nuovo Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane è composto, oltre che dal Presidente e dall’Amministratore Delegato, da Pietro Bracco, Franco Fenoglio, Silvia Marzot, Loredana Ricciotti e Daniela Rota.
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