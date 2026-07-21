Uniat Liguria, Emanuele Guastavino confermato presidente

Si è svolto nel pomeriggio a Genova il Congresso regionale di UNIAT Liguria, l'associazione legata alla UIL per la tutela abitativa. Emanuele Guastavino è stato confermato Presidente, mentre Enzo Zangari sarà il tesoriere.

Al Congresso ha preso parte anche il segretario generale della UIL Liguria Riccardo Serri, che ha sottolineato quanto sia fondamentale restare al fianco della cittadinanza su un tema sensibile come la casa. UIL e UNIAT sono pronti a riparare con ancora più determinazione per accompagnare gli utenti che si rivolgono a noi e per confrontarci con le istituzioni regionali.





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