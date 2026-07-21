Ponte Morandi: le strategie in vista del processo di appello

Nel corso della trasmissione Liguria Live di Telenord, l'avvocato Raffaele Caruso, difensore del Comitato delle Famiglie delle Vittime del Ponte Morandi, offre un'approfondita analisi delle prospettive e delle strategie processuali che caratterizzeranno il giudizio di secondo grado, destinato a rappresentare un passaggio cruciale nell'iter giudiziario seguito al crollo del viadotto del 14 agosto 2018.





Attraverso un esame delle principali questioni giuridiche emerse nel processo di primo grado, l'avvocato Caruso illustra i temi che saranno al centro del giudizio d'appello, soffermandosi sulle possibili linee difensive e accusatorie, sul valore delle motivazioni della sentenza e sulle implicazioni che queste potranno avere nella fase successiva del procedimento.





L'intervento costituisce inoltre un'occasione di riflessione sul significato del processo per i familiari delle vittime e per la collettività, evidenziando il ruolo della giustizia nell'accertamento delle responsabilità, nella ricostruzione della verità dei fatti e nella tutela dei diritti delle persone coinvolte. A quasi otto anni dalla tragedia del Ponte Morandi, il giudizio di secondo grado si configura come un momento decisivo non solo sotto il profilo processuale, ma anche per il valore simbolico e civile che questa vicenda continua ad assumere nel dibattito pubblico.

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