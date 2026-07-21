Sicurezza: Pontedecimo non è più un'isola felice

Continua l'inchiesta di Telenord in merito alla sicurezza nei vari quartieri di Genova. Questa volta è il turno di Pontedecimo, con diversi commercianti a raccontare la situazione nell'ultimo periodo, con alterni punti di vista. La recente riapertura della caserma può comunque rappresentare un aspetto importante affinchè i presidi siano maggiormente garantiti, e i cittadini possano muoversi con meno timore anche in orari serali. La microcriminalità, comunque, nel complesso viene percepita in crescita.

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